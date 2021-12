Feto é encontrado em saco de lixo dentro de loja no centro

Um feto foi encontrado na noite desta quarta-feira, 10, enrolado em um saco do lixo dentro de uma loja de roupas, localizada na Av. Sete de Setembro, no centro de Salvador. Não há informações sobre quem teria sido responsável em cometer o crime.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o corpo foi achado por uma funcionária numa lixeira, no interior da Loja Grippon.

Ainda conforme a Stelecom, o feto foi retirado por agentes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e encaminhado para a sede do órgão, no bairro da Pituba, onde passará por perícia.

A reportagem de A TARDE tentou contato com o estabelecimento, mas não obteve êxito.

