Feto é encontrado em calçada no bairro da Liberdade

Um feto foi encontrado em uma calçada nas proximidades do Plano Inclinado, no bairro da Liberdade, por volta das 12h desta quarta-feira, 5. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), policiais da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Comércio) se encontram no local.

adblock ativo