Feto é encontrado dentro de banheiro de bar em Periperi

Um feto de aproximadamente 5 meses foi encontrado no banheiro de um bar, no bairro de Periperi, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 1º.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), por volta das 22h, uma pessoa encontrou o feto dentro do vaso sanitário assim que entrou no banheiro do Bar Seresta do Gaji.

Ela avisou ao proprietário do estabelecimento, que entrou em contato com a polícia para informar o caso. Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram encaminhados ainda na noite de segunda. Eles interditaram o local para que fosse feita a perícia e depois realizaram a remoção do feto.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia Territorial de Periperi que investiga se o aborto foi criminal ou espontâneo.

