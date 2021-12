Feto é encontrado boiando no mar na Barra

Um feto do sexo feminino foi encontrado no mar em um trecho da Barra, entre o Morro do Cristo e o Clube Espanhol. O registro foi na tarde deste domingo, 23, por volta das 14h50.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o corpo foi identificado por pessoas que estavam no local, que acionaram a 11º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

No local, policiais solicitaram a remoção do feto. A polícia investiga quem teria jogo o corpo no mar.

