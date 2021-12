Feto é achado dentro de mochila no 'Beco dos Artistas'

Um feto foi achado dentro de uma mochila que estava no lixo na rua Cerqueira Lima, no Garcia, neste domingo, 6. O corpo do bebê foi encontrado por um catador de lixo.

A polícia foi acionada e confirmou a ocorrência, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Não há informações de quem deixou o feto no local nem a causa da morte. O local onde o corpo foi encontrado é conhecido como "Beco dos Artistas", onde há diversos bares.

