Feto é abandonado dentro de banheiro na Estação da Lapa

Um feto foi encontrado dentro de um banheiro na Estação da Lapa, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 1. O caso aconteceu por voltas das 15h30.

Segundo o Centro Integrado de Comunicação (Cicom), uma pessoa achou o feto no local e informou a policiais do módulo do terminal. A Polícia Militar (PM-BA) foi acionada e encaminhou o feto para o Instituto Médico Legal (IML).

Não há informação sobre o sexo e nem o responsável pelo crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo