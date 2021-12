Festival Zumbi dos Palmares ocorre na Liberdade nesta quarta-feira

Como parte da programação do 'Novembro Negro', o Festival Zumbi dos Palmares será realizado nesta quarta-feira, 29, a partir das 8h, no Centro Cultural Desportivo, situado no bairro da Liberdade, em Salvador.

No evento, serão realizados aulão de ginástica, apresentação de dança afro, dança de salão e uma atividade chamada de “turbantaço” (oficina de turbante). A dança afro será interpretada por 15 mulheres que são atendidas no Centro Social Urbano do Nordeste de Amaralina (CSU).

Está prevista ainda a participação de mais de 400 pessoas praticantes de aulas de ginástica e dança de salão, integrantes do projeto Escolinha de Esporte, no mesmo bairro.

