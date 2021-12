Festival Virada Salvador registra quatro afogamentos em dois dias

Quatro afogamentos na orla da Boca do Rio foram registrados nos dois primeiros dias do Festival Virada Salvador. Segundo a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), houve dois resgates de afogamento, um atendimento por convulsão na areia da praia e outro por excesso de bebida alcoólica. Não há registros de mortes.

A Salvamar mantém o efetivo de 30 agentes, atuando em três bases elevadas no entorno do festival, na parte da praia, com o apoio de uma moto aquática à disposição para casos de emergência. Uma placa instalada nos locais avisa que se trata de praia com risco para banhos. O chefe de treinamento da Salvamar, Rui Araújo, dá algumas dicas para evitar acidentes:.

Orientação

A dica mais importante, segundo Rui Araújo, é procurar orientação de salva-vidas na praia, pois é quem pode informar sobre a situação do mar, existência de valas, buracos e correntes de retorno, por exemplo.

Desgaste físico

O ideal é evitar tomar banho após ingerir alimentos de difícil digestão e bebida alcoólica porque dificultam o nado e aumentam o risco de afogamento.

Crianças

É preciso tomar bastante cuidado com as crianças para que não se percam e se afoguem. Os pais e responsáveis devem mantê-las sempre por perto e não permitir que tomem banho sozinhas.

Profundidade

Já diz o ditado: água acima do umbigo é sinal de perigo. A água deve estar até a linha da cintura. Após essa altura, o banhista tem capacidade de locomoção reduzida e o risco de afogamento aumenta.

Correnteza

Evite utilizar objetos flutuantes, como boias e colchões infláveis, pois podem ser levados pela correnteza.

adblock ativo