Festival Virada Salvador divulga grade completa de atrações

Foi divulgada na manhã desta terça-feira, 11, a grade completa de atrações que vão animar os cinco dias do Festival Virada Salvador 2019, que acontece de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. Entre as novidades, estão Zezé di Camargo e Luciano, Durval Lélys, Mariene de Castro, Igor Kannário e Netinho.

Outras atrações de destaque, que já tinham sido divulgadas, são Milton Nascimento, Claudia Leitte, Bell Marques, Alok, Wesley Safadão, Devinho Novaes e Ivete Sangalo, que ficará responsável pela contagem regressiva na virada do ano.

Segundo informações da prefeitura, serão mais de 70 horas de música e mais de 300 artistas, que se revezam em 28 shows. Além do palco principal, o festival reúne espaços de lazer, como a maior roda-gigante da América Latina - com 36 metros de altura, iluminação em LED e capacidade para receber até 140 pessoas por vez.

Além da roda-gigante, os amantes de esportes radicais podem aproveitar a tirolesa que será montada no espaço, com 10 metros de comprimento, 80 metros de extensão e percurso de aproximadamente 20 a 30 km por hora.

Show pirotécnico

A Arena vai contar com uma vista para dois pontos de queima de fogos, os shows pirotécnicos dos espaços durarão cerca de 15 minutos. Além da Boca do Rio, mais 16 bairros da cidade contarão queima de fogos: Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Paripe, Ribeira, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo e nas Ilhas dos Frades (praia de Paramana), Bom Jesus dos Passos, Maré (praia de Santana).

Show pirotécnico marca festa na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio (Foto: Valter Pontes | Secom)

Gastronomia

O Festival Virada vai contar com uma Feira Criativa com um total de 40 estandes, que ofertam uma diversidade de opções gastronômicas e também acessórios, economia criativa, camiseteria, galeria de achados criativos e também com uma programação especial para as crianças. Além da Feira, a Arena contará com uma Vila Gastronômica e um espaço para Food Trucks, com cardápio diversificado.

