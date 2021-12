Festival reúne capoeiristas de 20 nacionalidades em Salvador

Se inicia, nesta quarta-feira, 17, o 6º Festival Internacional de Capoeiragem, no Forte da Capoeira, localizado no tradicional bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. A programação vai até este sábado, 21.

O evento, que reúne mestres renomados e capoeiristas de 20 nacionalidades, é promovido Instituto Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem (CTE) em parceria com a Caderno 2 Produções.

“A capoeira está em mais de 170 países. Austrália,Estados Unidos, Bélgica, Alemanha são alguns deles”, afirma Ricardo Santos Carvalho, conhecido no mundo capoeira como Mestre Balão, idealizador e anfitrião do Festival.

“Salvador é a capital da capoeira. Os grandes mestres vieram daqui”, conta o mestre que luta capoeira há cerca de 32 anos.

Programação

O cronograma do evento conta atividades para todas as idades. “Tentamos sempre ter uma pluralidade bacana na grade programação, contemplando os antigos e as crianças. Desde 2014, montamos o Espaço Criança que é destinado aos pequenos de projetos sociais, escolas públicas, particulares. Temos profissionais gabaritados no projeto”, explica Mestre Balão.

Durante os quatro dias de Festival, haverá oficinas, aulas, atividades gratuitas, rodas de vivência e o no último dia, o Tour Capoerístico, que é fruto de uma pesquisa realizada pelo mestre Balão e pelo pesquisador e historiador, referência da capoeira, Frede Abreu que morreu em 2013. “São locais onde aconteceram fatos inusitados da capoeira e da história do Brasil”, diz o anfitrião.

Nesta atividade, os participantes farão uma visita guiada no Centro Histórico de Salvador, cenário de fatos relevantes da história da capoeira e do Brasil nos séculos XIX, XX e XI.

O projeto contará com a participação de grandes e antigos nomes da capoeira no estado da Bahia, como mestres Pelé da Bomba, Gajé e Jairo.

Ao final, o evento finalizará com a formatura, a troca de graduação e o batizado dos alunos do CTE Capoeiragem. A festa de encerramento é aberta ao público e parte dos recursos arrecadados com as inscrições será revertida para as ações sociais do Instituto CTE.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

