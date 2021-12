Festival promove conversa entre cientistas e clientes em bares de Salvador

Epidemiologia do vírus, teoria quântica, filosofia, inovação no jornalismo e efeitos da poluição na Baía de Todos-os-Santos. Esses são assuntos para discutir dentro da universidade, certo? Errado. Esses temas vão deixar os muros das instituições de ensino e serão discutidos em uma mesa de bar. Isso mesmo. A dinâmica faz parte do "Pint of Science", que esse ano acontece pela primeira vez em Salvador.

Além da capital baiana, mais de 100 cidades em 11 países participam do evento simultaneamente entre os dias 15 a 17 deste mês. O festival, criado na Inglaterra, leva a ciência para ser discutida em ambientes mais descontraídos.

Uma das palestrantes, a diretora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Suzana Oliveira Barbosa, disse que os soteropolitanos podem esquecer as palestras típicas das instituições de ensino. "A ideia é que seja mais um bate-papo. É um momento de um diálogo direto, com linguagem simples e nada de vocabulário muito acadêmico. Quanto mais aproxima a ciência da pessoa, melhor", explica ela, que também é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Ufba.

A doutora irá falar sobre jornalismo online na quarta, 17, no RedBurguer N Bar, na Pituba. Já nesta segunda, quando começa o festival, os interessados em filosofia poderão dialogar com o filósofo João Carlos Salles, reitor da Ufba. Ele conversará sobre a questão: “O que é conhecer?”. O encontro será no Barravento, que fica na avenida Oceânica, na Barra.

No mesmo dia, só que no Caranguejo do Porto, quase em frente ao Barravento, Eduardo Mendes, professor do Instituto de Biologia, falará sobre “A história ambiental da Baía de Todos-os-Santos”. Quem for ao RedBurguer N Bar (na rua Alexandre Herculano, 45, na Pituba) poderá participar das discussões sobre história e cultura africana. O bate papo será com a professora do curso de História da Ufba, Wlamyra Albuquerque. Também na segunda, ela vai debater sobre “Que negros são esses?”

Não é necessário se inscrever, basta comparecer a um dos locais do festival. Confira a programação completa no site do evento.

