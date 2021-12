Festival promove atividades gratuitas na Biblioteca Pública da Bahia

A Biblioteca Pública do Estado da Bahia recebe nesta quinta-feira, 31, a partir das 15h, o Festival Liga Salvador, que reúne uma série de atividades gratuitas, como oficinas, shows, contação de histórias, cortejo de máscaras e artesanato, entre outras. O evento marca ainda a conclusão da primeira turma do Projeto Mestre Projetista, voltado para empreendedores da Economia Criativa.

A jornada do projeto é desenvolvida durante quatro meses, com o acompanhamento de especialistas, mestras e doutoras nas áreas da inovação, empreendedorismo, marketing e design da Rede Clara Idea, organização que desenvolve pessoas e empresas para atuarem com sucesso na economia do conhecimento e da inovação.

Trata-se de um curso semipresencial em Desenvolvimento Colaborativo de Projetos Sustentáveis, que conta com o suporte de uma plataforma digital interativa e gamificada, unindo videoaulas, ferramentas colaborativas de planejamento e gestão de projetos, e assessoria online e presencial.

Já o Festival Liga Salvador é uma oportunidade do público conhecer os negócios criativos de diferentes linguagens trabalhados na jornada e vivenciar experiências artístico-culturais únicas, por meio de um layout “arquipélago”: sistema de ilhas interligadas por um cortejo dramatúrgico e um roteiro cênico que integra o público neste contexto. Ao longo do evento, atrações musicais vão entreter o público com intervenções diversas. Simultaneamente, terão rodadas de oficinas de contação de história infantil, fotografia e artesanato sustentável.

Veja a programação

15h – Cortejo de máscaras

15h30 – Abertura e apresentação dos projetos

16h – Pocket Show | Joghety

17h – Primeira rodada de oficinas

§ Criação e artesanato: reaproveitamento de SMS

§ Tapete Mágico Flutuante: Um voo pelo mundo das histórias

§ Te Movie: vídeo de bolso com o uso do celular

17h – Atração musical

18h – Segunda rodada de oficinas

18h – Pocket Show | Joghety

19h – Terceira rodada das oficinas

19h – Atração musical

20h – Encerramento com diplomação dos novos MESTRES

Oficinas

Joguety: Pocket show e criação livre e coletiva de canções em tempo real com a plateia.

Tapete Mágico Flutuante: Contação de uma história fantástica, que leva as crianças para uma viagem ao Mundo do Magos por meio das palavras, imagens, música e improvisação. Uma experiência mágica e muito divertida.

Audiovisual: Oficina de produção fotográfica com celular e introdução à linguagem cinematográfica, incluindo parte teórica, parte prática, edição e finalização.

Revivart: Oficina de artesanato utilizando resíduos hospitalares livres de contaminação. Uma experiência única que mescla criatividade, educação e arte.

