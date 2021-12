Festival Pedala Ribeira oferece atividades gratuitas

O Festival Pedala Ribeira vai reunir mais de 30 atividades gratuitas no próximo sábado, 12, e domingo, 13. O evento vai acontecer próximo ao Terminal Marítimo, no Comércio, a partir das 11h, com objetivo de reforçar a importância da bicicleta para a mobilidade urbana e humanização das cidades.

Haverá oficina de conserto de bicicleta, com atendimento gratuito, projeto para ensinar crianças de 2 a 7 anos a andar de bike, além de apresentações musicais.

O edital Pirações Urbanas também selecionou cerca de 20 projetos de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro; entre eles, intervenções artísticas, oficinas de desenho para crianças, além de oficinas de jornalismo e mídia digital para jovens.

No primeiro dia, a ação acaba às 19h e, no segundo, às 13h. O festival é organizado pelo Movimento Salvador Vai de Bike e Instituto Aromeiazero - de São Paulo, com patrocínio do Itaú Unibanco.

