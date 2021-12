Festival open bar reúne mais de 700 litros de chopp artesanal

No dia 8 de novembro acontece a VII edição do Festival de Cerveja Artesanal da Bahia. O evento começa às 12h e será realizado na Four Dogs, no bairro Costa Azul.

O festival que reúne chopp artesanal e música, terá como convidados o show da Banda+1 Roque e a participação de um Dj convidado. Na sua sétima edição, o evento terá um open bar de 6h e mais de 700 litros de chopp artesanal.

Os ingressos estão disponíveis no site do evento e nas lojas Mestre-Cervejeiro Salvador, Casa OLEC e Bahia Malte com valores de R$80 (associados da Acerva) e R$130 (não sócio).

