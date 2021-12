Festival oferece acarajé de graça neste domingo no Centro Histórico

Um acarajé já é bom, imagine um festival desse quitute. É o que vai acontecer neste domingo, 30, a partir das 10 horas, no Memorial das Baianas, na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico de Salvador. E o melhor a iguaria baiana será distribuída gratuitamente. A ação é em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado no dia 25 de julho.

O evento é organizado pela Associação das Baianas de Acarajé, Mingau e Receptivo da Bahia (Abam) e é feito depois do anúncio de que a profissão de baiana do acarajé foi oficialmente reconhecido no mercado de trabalho brasileiro.

Com a inclusão do ofício na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), as baianas de acarajé passam a ter todos os direitos garantidos para uma profissão formal.

Segundo estimativa da Abam, apenas em Salvador, cerca de 3.500 profissionais foram beneficiadas com a decisão.

