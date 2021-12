Festival Nova Concha tem Brown e BaianaSystem na 2ª noite

O cantor Carlinhos Brown sobe ao palco da Concha Acústica, neste sábado, 14, para dar seguimento aos shows do Festival Eu Sou a Concha, que comemora a reabertura do espaço. A apresentação de Brown terá participação de Lazzo Matumbi e, em seguida, o grupo BaianaSystem propõe um diálogo musical com o cantor Ney Matogrosso.

Na noite desta sexta-feira, 13, a cantora Maria Bethânia foi a responsável por abrir o festival. Com um belíssimo show, a cantora embalou o público cantando sucessos de sua carreira. O evento foi reservado apenas para convidados, entre eles, operários, estudantes e integrantes de projetos sociais, e teve participações especiais de Margareth Menezes e também de um espetáculo cênico-musical Kindembu.

Já no domingo, 15, quem for à Concha vai poder conferir os Novos Baianos, que voltam a se reunir para um show com base no repertório do emblemático disco "Acabou Chorare".

Vale lembrar que na segunda-feria, 16, os Novos Baianos voltam a subir o palco da Concha para um show "extra", por conta da grande procura por ingressos.

