Festival internacional dá visibilidade à capoeira

Ao som dos berimbaus, capoeiristas de diferentes países e idades se reuniram, na noite desta quarta-feira, 20, na abertura do 5° Festival Internacional de Capeiragem, no Forte da Capoeira, no Santo Antônio Além do Carmo.

A arte capoeirista marca presença em tendas de artesanato e estará em oficinas, palestras e rodas até este sábado. O evento é também parte do aprendizado dos mestres e capoeiristas de outros países que veem Salvador como local de aprendizado e trocas culturais.

"Salvador é a nossa Meca. Capoeiristas de todo o mundo vêm aqui", explica mestre Balão, presidente do Instituto CTE Capoeiragem e responsável pelo festival.

Com origem na cultura afro-brasileira, a capoeira está em expansão no mundo e é instrumento de mudança social e de inclusão de jovens e crianças, normalmente de bairros periféricos.

Nas rodas e cantigas, elas se reconhecem, como é o caso de José Luís Santana, 19, que participa do evento pela primeira vez. Morador da comunidade do Bate Facho, ele conheceu a capoeira ainda criança.

Desde a edição anterior, o Espaço Criança é voltado a participantes de 6 a 12 anos e oferece oficinas gratuitas ministradas por profissionais especializados em capoeira infantil.

"As crianças são a base da nossa roda, por isso pensamos em algo especialmente para elas", afirma Balão.

Reunião de mestres

Entre rodas, as gerações de mestres se encontram e trocam experiências sobre os variados tipos de capoeira e histórias. Com destaque para as capoeiras contemporânea, Angola e Regional.

"Quanto mais conhecemos outros mestres, melhor. Sempre estamos aprendendo nas rodas e encontros", diz mestre Olavo, 73, que participou de todas as cinco edições do evento.

Nos próximos dias serão oferecidas palestras, oficinas e um "tour capoerístico" que sairá do Elevador Lacerda e irá até o forte.

O festival é promovido pelo Instituto CTE Capoeiragem, com apoio do Governo da Bahia (Secretaria de Cultura/Centro de Culturas Populares e Identitárias) e reúne, também, pesquisadores, estudantes e historiadores.

adblock ativo