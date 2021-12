Festival Eu Sou a Concha tem estacionamento gratuito

O estacionamento da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) vai funcionar gratuitamente para quem for curtir a primeira noite do Festival Eu Sou a Concha, em comemoração à reinauguração do espaço, na noite desta sexta-feira, 13, em Salvador.

Para ter a gratuidade, os usuários precisam apresentar o ingresso, por ordem de chegada, na entrada do evento. Por conta do grande fluxo, o estacionamento será aberto uma hora antes dos portões, às 16h, e encerra as atividades às 23h. O acesso ao estacionamento pode ser feito pela travessa Corneta Lopes, que fica na lateral do Teatro.

As vagas são de acordo com a lotação do espaço. Nos outros dias do festival, o valor da entrada do estacionamento vai custar R$ 20 (carros) e R$ 10 (motocicletas), sempre com a apresentação do ingresso.

Uma das novidades do Governo do Estado para a nova fase da Concha, é o Edifício Garagem com mais de 300 vagas de estacionamento. Todo o equipamento foi modernizado e recebeu investimento estadual de R$ 80 milhões. Além de ser mais uma opção para quem deseja estacionar nas imediações do centro de Salvador, a utilização comercial do espaço vai gerar renda ao TCA.

