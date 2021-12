Festival destina arrecadação da venda de flores para prevenção do câncer

A arrecadação da venda de mais de 150 espécies de flores ornamentais, jardinagem e plantas, do Festival de Flores e Plantas de Holambra, em Salvador, vai ser destinada a prevenção do câncer de mama e de colo do útero. O evento acontece entre os dias 4 e 17 de novembro na praça Nossa Senhora da Assunção no bairro da Pituba.

As peças vão ser vendidas a partir de R$ 5, com 15% destinado da arrecadação para a unidade soteropolitana do Hospital do Amor (Hospital de Câncer de Barretos). A instituição filantrópica é referência nacional em tratamento oncológico que registra cerca de 6 mil atendimentos por dia, 100% gratuitos.

"É muito especial trazer esse festival para Salvador. Conheci o hospital quando um tio meu foi paciente. Me deparei com uma realidade nunca antes vista, principalmente pela forma especial de tratamento a todos os pacientes. Ali me despertou a chama de contribuir de alguma forma com a instituição e hoje é uma realidade. Unir o leveza das plantas e flores com uma causa tão nobre é, sem dúvidas, o principal motivador deste festival", declara Gergiel Virmieiro, da Universo Entre Flores, empresa organizadora do evento.

Em Salvador, a expectativa é atender 1300 mulheres por mês na unidade do Hospital do Amor, que está em trâmites finais para a inauguração.

"Vamos oferecer via SUS os procedimentos mais modernos no rastreamento do câncer de mama e de colo do útero, ressalta coordenador administrativo do Hospital do Amor na Bahia, Marcelo Almeida.

