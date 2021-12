Festival de música e cerveja artesanal agita Porto da Barra

Começou nesta quinta-feira, 1º, no Porto da Barra, o primeiro Independence Daze BrewGrass Festival, um formato norte-americano que combina música acústica ao vivo (bluegrass) com cervejas artesanais (brew).

Idealizado pelo músico e compositor americano Doug Adair, o evento tem o objetivo de comemorar a Independência da Bahia (2 de julho) e dos Estados Unidos (4 de julho).

Doug Adair afirma que unir as diferentes culturas é o maior propósito do festival. "Pensei em fazer algo em que pudesse unir os EUA e a Bahia. Neste caso, a música dos dois lugares, diante dessa vista deslumbrante", disse, referindo-se à Bahia de Todos-os-Santos.

Entrada franca

Com entrada franca, o festival atraiu um grande público. Acompanhado da mulher e da filha de 1 ano e nove meses, o consultor de TI Giorgio Servius, 38, que chegou cedo no evento, aprovou a iniciativa: "Achei o programa excelente. É um evento superagradável".

A pesquisadora Daniele Vich, 33, disse ter "adorado" o festival. "Já conhecia o bar, mas nunca tinha vindo. Acho que a divulgação ajudou muito", comentou.

Nos três dias, uma coisa é certa: o festival terá muita música. Pelo menos cinco bandas irão se apresentar diariamente.

Nesta quinta, houve shows de forró pé de serra, percussão e jazz. Nesta sexta, 3, será a vez de jovens músicos baianos e, no sábado, 4, o anfitrião da festival toca com convidados.

Também no sábado, além de experimentar as variadas cervejas artesanais belgas, brasileiras e, claro, americanas, um bufê especial será montado para a celebração da Independência dos Estados Unidos.

Das 14h às 17h, será possível degustar comidas típicas, como hambúrguer, hot dog, feijão doce, entre outras coisas. Será um verdadeiro "picnic foods".

Som e bebidas

Quem quis provar as cervejas artesanais, um dos atrativos do evento, no fim da tarde, ficou na vontade devido à enorme fila que se formou no único local que vendia as bebidas.

Além disso, o som (baixo) não permitiu que quem esteve um pouco mais distante dos músicos pudesse ouvir as apresentações.

À noite, o Porto da Barra ficou superlotado (Foto: Mônica Carvalho | Reprodução | Facebook)

