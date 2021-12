Festival de cultura do Japão termina domingo na Paralela

A 10ª edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador teve início neste sábado, 27, no Parque de Exposições. Famílias e grupos de amigos fãs da música, culinária e literatura do Japão aproveitaram bastante as atrações.



A programação foi iniciada com um tributo ao Bon Odori, uma das festividades mais importantes do Japão, concentrada numa dança. Em Salvador, a celebração é feita há 25 anos.



Apresentações de ilusionismo e de grupos de dança, além de um show de Sergio Tanigawa, cantor paulista de música japonesa, marcaram o dia. "Sempre trago o meu filho e sobrinhos. Eles são fãs da cultura do país'', explica a empresária Concita Pinto, acompanhada do filho João Francisco, 11, e dos sobrinhos Arthur e David, ambos com 13 anos.



Kimonos e cosplay



Além da praça de alimentação e de estandes que vendem produtos como kimonos, bonecos e guloseimas tipicamente nipônicas, dois palcos foram montados para entreter os visitantes.



O palco Natsu é destinado a workshops e artes marciais, enquanto o Haru está reservado para a apresentação de manifestações artísticas. "É o meu terceiro ano aqui. Gosto de me fantasiar com meus amigos e de assistir às apresentações'', relata Brenda Vasconcelos, 20 anos.



A expectativa da organização é de receber, em média, 40 mil pessoas até a noite deste domingo, 28. Os ingressos custam R$ 9, para quem comprou antecipado, e R$ 20 na hora. Dentre as atrações do domingo, vão ser realizados um concurso de fantasias cosplay, apresentações de artes marciais e demonstrações de sumô.

