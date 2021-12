Festival da Virada terá 900 ônibus e 2.830 vagas de estacionamento

O Festival da Virada, promovido pela prefeitura na Boca do Rio, vai contar com 900 ônibus, sendo que 200 vão operar apenas entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, quando o transporte urbano vai funcionar de forma ininterrupta.

"Vamos intensificar a fiscalização para garantir que esses ônibus estarão circulando na cidade. São quase mil ônibus disponíveis para a população, que deve priorizar o transporte público para diminuir a chance de ter retenção (no trânsito)", disse ACM Neto.

Também será possível fazer a integração com metrô por meio da Estação de Pituaçu, de onde vão partir coletivos até as 0h30 em direção à Arena Daniela Mercury. Esses ônibus vão sair a cada 10 minutos.

Além dos ônibus, serão montados dois pontos de táxis e três de mototáxis, sendo que 700 motociclistas estão credenciados para trabalhar na festa. Quem optar por ir de carro vai contar com 1.500 vagas na região do antigo Aeroclube e mais 1.330 da Zona Azul entre o Jardim de Alah e antigo Clube do Bahia. A taxa do estacionamento no Aeroclube é de R$ 30 e o outro é de R$ 20.

O superintendente de Transalvador Fabrizzio Muller destacou que não terá interdição na avenida Otávio Mangabeira, na orla. "Não haverá bloqueio ou desvio, já que o fluxo de carros na orla é intenso e uma interdição traria muito transtorno. Contudo, terão agentes fiscalizando o trânsito na região para evitar que alguns motoristas estacionem em locais indevidos". O superintendente ressaltou que terá pontos específicos de embarque e desembarque, que serão sinalizados e devem ser respeitados.

Além disso, o acesso para a arena será restrito a dois pontos de entrada, onde terá controle das pessoas quem vão circular no espaço da festa.

Virada

A virada de 2017 para 2018, que será comandada por Ivete Sangalo, terá um show piromusical de 15 minutos. De acordo com o prefeito, a estrutura já foi testada. "A gente tinha uma preocupação em relação ao vento, mas os testes mostram que vamos ter uma queima de fogos belíssima e com toda segurança".

Lazer

Além das mais de 70 horas de música, entre os dias 28 e 1º, o Festival da Virada também contará com uma roda gigante com 33 metros. O equipamento foi utilizado no Rock In Rio e vai funcionar todos os dias a partir das 16 horas.

Os mais radicais também poderão descer de tirolesa. A estrutura tem 10 metros de altura e 80 metros de extensão. "A tirolesa vai dar uma beleza especial e permitir que a galera possa curtir esportes radicais em uma área que futuramente será dedicada a isso", explicou ACM Neto.

Na área de gastronomia, a arena vai contar com um espaço reservado para food trucks, além da Vila Pelô, que terá restaurantes conhecidos de Salvador.

Linhas de ônibus que vão operar 24 horas:

218 – Ribeira/Pituba;

524 - Luis Anselmo/Pituba;

1538 - Conjunto Pirajá/Pituba;

1622 - Alto do Cabrito/Pituba;

1643 - Fazenda Coutos/Pituba;

1652 - São João do Cabrito/Pituba;

426 - Santa Mônica/Pituba;

207 – Massaranduba/Itaigara;

0422 - Pero Vaz/Itaigara;

0807 – Terminal da França/Pituba;

1220 - Mata Escura/Pituba;

1614 - Mirante de Periperi/Itaigara;

1645 - Alto de Santa Terezinha/Rio Sena/Pituba;

0324 - Marechal Rondon/Pituba;

0345 - Boa Vista de São Caetano/Pituba;

412 - Duque de Caxias/Pituba;

1114 – Pernambués/Pituba;

1207 - Tancredo Neves/Pituba;

1224 – Arenoso/Pituba;

1238 - Jardim Santo Inácio/Pituba;

1305 - Castelo Branco/Pituba;

1347 - Estação Pirajá/Pituba;

1356 - Nova Brasília/Pituba;

1420 - Boca da Mata/Pituba;

1436 - Cajazeiras 11/Pituba;

1470 - Faz Grande 4/3/2/Pituba;

1508 - Pirajá/Pituba;

1534 - Vista Alegre/Pituba;

1611 - Paripe/Pituba;

1616 - Plataforma/Pituba;

1634 - Alto de Coutos/Pituba;

1644 - Base Naval/São Tomé/Pituba;

1126 – Narandiba/Doron/Barra 2;

1320 - Pau da Lima/Nordeste;

1052 - Estação Mussurunga/Barra 2;

520 - Cosme de Farias/Vale dos Rios;

813 – Trobogy/Pituba;

1231 – Sussuarana/Barra 2;

1341 - Estação Pirajá/Barra 2;

1053 - Estação Mussurunga/Barra 3;

1018 - Alto do Coqueirinho/Campo Grande;

1034 - Parque São Cristóvão/Barroquinha;

1030 - Praia do Flamengo/Praça da Sé R1

adblock ativo