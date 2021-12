Festival da Virada encerra com 320 ocorrências policiais

Os cinco dias de festa do Festival Virada Salvador, realizado na Boca do Rio, contabilizou um total de 320 ocorrências policiais. Segundo registros da Polícia Civil, roubos e furtos de celulares ficaram entre as principais ocorrências, tendo em média de 40 registros por dia. Já outra parte dos casos foram registrados como perda de documentos.

Ao todo, foram instaladas três portais de abordagem nas entradas da festa, onde, com auxílio de detectores de metais, policiais apreenderam objetos cortantes como faca, garfo e estiletes.

O caso de maior relevância registrado foi a prisão de Vicente Paixão da Silva, suspeito de esfaquear cinco pessoas no evento durante o show da banda 'La Furia' no último domingo, 30. Segundo investigações, ele teria escondido a arma antes do início da vistoria realizada pela Polícia Militar.

Também durante o evento, a Polícia Civil montou uma Delegacia Especial de Área além do reforço em unidades de delegacias das proximidades como Boca do Rio, Pituba e Itapuã.

adblock ativo