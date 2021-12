Festival da Primavera terá Blitz e Maria Gadú

De 21 a 30 de setembro, Salvador sediará a 4ª edição do Festival da Primavera, com uma programação variada distribuída por diversos pontos da capital baiana, como Parque da Cidade, Centro Histórico, Rio Vermelho, Barra, Mercado Modelo e Itapuã. No cardápio cultural, estão eventos voltados para literatura, teatro, música, dança, artesanato, circo e esporte.

O ponto alto do festival será marcado por atrações nacionais como a banda Blitz, dia 24, e a cantora Maria Gadú, dia 25, ambas com shows no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho.

O anúncio da programação foi feito nesta quinta-feira, 1º, pelo prefeito ACM Neto, acompanhado do secretário de Cultura e Turismo (Secult), Érico Mendonça, do presidente da Empresa de Turismo S/A (Saltur), Isaac Edington, e do presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro.

O prefeito ACM Neto explica que a realização do festival tem por objetivo aquecer a economia por meio do turismo, além de gerar renda e empregos. "A ideia é vender a cidade como destino na baixa estação. Atrair turistas do interior, de outros estados e até de países estrangeiros", declarou Neto.

Além disso, o festival tem como finalidade reaproveitar o espaço urbano com um público variado. "Com um cardápio diversificado, repleto de manifestações culturais diversas, a programação visa atrair todo tipo de público para os espaços de lazer", afirmou o prefeito.

Neto destacou, ainda, que, além de atrações musicais de renome, a prefeitura decidiu abrir espaço para novos talentos no campo musical: "Por isso, vamos aproveitar os artistas que se destacaram no Festival de Música Universitária de Salvador".

Investimento

De acordo com o presidente da Saltur, Isaac Edington, o Festival da Primavera será financiado pela iniciativa privada com recursos que somam cerca de R$ 1 milhão. "A iniciativa privada sempre foi parceira da prefeitura, que não vai gastar recursos públicos para viabilizar os eventos", garantiu.

O Mercado Modelo, no Comércio, assim como os fortes São Diogo e Santa Maria, na Barra, estão incluídos entre os espaços culturais. "Ao utilizar o mercado, bem como os demais espaços requalificados, a ideia é atrair a população para visitar esses locais", explica Fernando Guerreiro.

