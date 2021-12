Festival da Primavera tem série de apresentações em Salvador

A fina chuva que caiu na manhã deste domingo, 22, não desanimou moradores e vizinhos do bairro do Rio Vermelho, que iniciaram o domingo com atividades educativas para adultos e crianças. A programação fez parte do Festival da Primavera, evento que teve início no final da tarde do último sábado e abriu o Calendário Oficial de Eventos da Cidade da prefeitura.

A partir das 8h, dezenas de alunos dos colégios estaduais e municipais da região se reuniram na Praça Pôr do Sol, ao lado da Igreja de Santana, para uma série de apresentações promovida pelo projeto Bairro-Escola Rio Vermelho.

Fantasiadas com roupas confeccionadas com materiais recicláveis, as crianças apresentaram números musicais que remetia à primavera e mostraram suas habilidades com números de ginástica artística e percussão.

<GALERIA ID=18665/>

Ao redor da praça, barracas com brinquedos, objetos de artesanato, livros de cordel e lanches chamaram a atenção dos jovens e adultos, que puderam conferir os produtos enquanto assistiam a apresentação de uma roda de capoeira, comandada pelo mestre Pica Pau.

Para a dona de casa Valdésia Viana, 33, o evento foi uma oportunidade de proporcionar os dois filhos, acostumados a brincarem apenas no playground do prédio onde moram, para uma divertimento ao ar livre. "São raros os momentos em que meus filhos brincam na praça. No dia a dia, as ruas estão sempre movimentadas e perigosas. No evento, não tem trânsito e está tudo bem tranquilo", afirmou.

Divididas entre as atividades educativas e o pequeno parquinho da praça, as crianças aproveitavam o raro momento de tranquilidade para correr livremente entre as pistas das ruas da Paciência e Guedes Cabral. "É muito divertido poder correr e brincar perto da praia. Aqui nem parece o mesmo lugar que passo todos os dias de carro, com meus pais", contou Maria Luiza Viana, 8.

Reclamações

O secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani, que compareceu ao evento logo cedo acompanhado da família, avaliou as primeiras horas do Festival da Primavera como um sucesso. "Esse evento tem tudo par se tornar mais uma tradição da nossa cidade", afirmou.

A previsão, segundo o secretário, é que, em 2014, o Festival tenha continuidade e traga mais atrações. "Ano que vem, faremos um evento ainda maior e mais bonito. Esperamos que ele se torne um exemplo para toda a cidade", disse.

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Turismo e Cultura (Sedes), a intenção do evento era reunir atrações culturais durante 24h funcionar como a Virada Cultural de São Paulo.

adblock ativo