Festival da Primavera na orla antecipa chegada da estação

A chegada da estação das flores será na quarta-feira, dia 23, mas Salvador já a celebra desde sábado, 19, quando teve início mais uma edição do Festival da Primavera. Este ano, o evento acontece no Jardim de Alah, até este domingo, 20, à noite. Quem se acostumou com o sossego naquele trecho da orla teve que compartilhar, sábado, o espaço com uma grande movimentação.



A diversidade de atrações foi o ponto alto da festa. O destaque ficou por conta da já tradicional Feira da Cidade, mas teve também espaço para Food Truck, aulas de slackline e tai chi chuan, além de circuitos de bikes infantis e uma feira de arte, artesanato e flores.



Com shows musicais a partir de 12h, a edição de 2015 da festa apostou em um conceito mais familiar, de acordo com o presidente da empresa pública municipal Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, responsável pela organização dos eventos da prefeitura.



Conceito



"Nós aproveitamos a mudança de local para inovar no conceito, já que este ano não temos a boemia do Rio Vermelho com shows até mais tarde", explicou, ao antecipar que a atração não deverá voltar a ser realizada no bairro na orla marítima após o fim das obras de requalificação.



A dona de casa Vilma Silva, 50, que logo pela manhã passou pelo evento, aprovou a mudança de local e elogiou o cardápio gastronômico disponível. "É muito bom ter essas iniciativas em Salvador para os jovens se ocuparem", disse.



Para ela, o espaço apertado entre as barracas da feira não chegou a incomodar. Até 12h, quando estava previsto para o início dos shows secundários da festa em um minitrio, a produção do evento ainda tentava alocar os expositores no espaço.



A idealizadora da ação, Carla Maciel, destacou que os ajustes constantes da logística são a marca do evento. "Estamos sempre ajustando para ter mais espaço e trazer novidades", afirmou.

