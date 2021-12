Festival da Cidade terá shows e ações gratuitas para festejar aniversário de Salvador

Pato Fu, Simone e Simaria, Pablo, Harmonia do Samba, Batifun, Adão Negro e Asas Livres. Essas são algumas atrações da 5ª edição do Festival da Cidade, que acontece entre os dias 25 de março e 02 de abril. O evento, que vai comemorar os 468 anos de Salvador, reúne mais de cem ações gratuitas, entre apresentações musicais, exposições, espetáculos teatrais, além de feiras livres e projetos esportivos.

A programação do festival foi apresentada na manhã de desta segunda-feira, 20, pelo prefeito ACM Neto, durante coletiva de imprensa realizada no teatro Gregório de Mattos, na praça Castro Alves.

De acordo com o prefeito, serão investidos R$ 553 milhões para a realização não só da festa, mas também para a inauguração de obras, apresentações de projetos de requalificação urbana de importantes áreas da cidade e de espaços esportivos. "A intenção é tornar Salvador uma cidade melhor, não só para quem reside nela, mas para quem visita", afirmou.

No primeiro dia de Festival, vão se apresentar os grupos Juan e Ravena, Batifun e Asas Livres na praça Dodô e Osmar, na Ribeira. No dia 26 (domingo), a banda Flor Serena sobe ao palco da praça ACM, em São Caetano. Segunda-feira, 27, a Estação Mussurunga recebe o stand up comedy "Kombi", do ator Alan Miranda. Na terça-feira, 28, estará aberta ao público as exposições "Passou por aqui", no Teatro Gregório de Mattos, e do "Acervo da Laje", no Coaty, Centro Histórico.

Na quarta-feira, 29, a praça de Plataforma recebe o projeto Cinema na Praça, com exibição do filme "Jornas e o Circo sem Lona", além do lançamento do documentário "Suspiro de um trovador", no Espaco Cultural da Barroquinha. No dia seguinte, 31, a cantora baiana Larissa Luz se apresenta no largo da Mariquita, no Rio Vermelho. No sábado, 1º, a banda Adão Negro sobe ao palco do Parque da Cidade e o grupo mineiro Pato Fu canta no Largo da Mariquita. No encerramento do festival, no domingo, 2, o grupo É o Tchan e a dupla Simone e Simaria se apresentam na praça da Revolução, em Periperi.

Intervenções urbanas

Também estão programadas uma série de inaugurações e apresentações de projetos urbanísticos para requalificação de praças e monumentos de Salvador. Serão lançados editais de licitação para a requalificação do Cristo (Barra), da avenida Sete de Setembro (Centro), praça dos dendezeiros (Bonfim) e praça Cayru (Comércio).

Serão assinadas, também, ordens de serviço para construção de centros esportivos em Itapuã e São Marcos, além da segunda etapa da obra de contenção de encostas do Barro Branco, em San Martin. Escolas no bairro de Coutos, Cajazeiras e Periperi, além do Conjunto Habitacional da Baixa Fria e da aplicação de geomantas em áreas de risco de, pelo menos, 20 bairros, serão inaugurados.

25 de março (sábado)

09:00 às 17:00 - Festival de Graffiti Bahia de Todas as Cores(BTC): Pintura do muro oficial no Espaço Cultural da Barroquinha

16:00 - Festival BTC Ocupa o Pátio: Feira de arte/Batalha de Rap no Espaço Cultural da Barroquinha

18:00 - Festival BTC Ocupa o Pátio: DJ Márcio SLAM no Espaço Cultural da Barroquinha

11:00 - Encontro com Baianas Mercado Modelo

14:00 às 19:00 - Exposição "Passou por Aqui" no Teatro Gregório de Mattos

19:00 - Espetáculo “O Tigre” (com ingressos a preço popular) no Teatro Gregório de Mattos

18:00 - Show do DJ George Ferreira no Mirante do Rio Vermelho

19:30 - Show do DJ Santz no Mirante do Rio Vermelho

18:00 - Show de Juan e Ravena na Praça Dodô e Osmar na Ribeira

19:30 - Show de Batifun na Praça Dodô e Osmar na Ribeira

21:30 - Show de Asas Livres na Praça Dodô e Osmar na Ribeira

18:00 - Show de Janela Brasileira no coreto da Praça de Santo Antônio Além do Carmo

19:30 - Show do Chorinho Amigos da Madragoa no coreto da Praça de Santo Antônio Além do Carmo

17:00 - Show de Arrocha Paulo Spolary no final de linha do Bairro da Paz

18:15 - Show de Hip, Hop e Poesia no final de linha do Bairro da Paz

19:30 - Show de Rock Inconstitucionais no final de linha do Bairro da Paz

19:00 - Música nas Esquinas no Pelourinho

26 de março (domingo)

9:00 às 17:00 - Festival BTC: Pintura do muro oficial no Espaço Cultural da Barroquinha

14:00 - Festival BTC: Oficina Grafite Infantil / Feira de Arte no Espaço Cultural da Barroquinha

15:00 - Som no Pátio: Show Infantil: Play grude no Espaço Cultural da Barroquinha

16:00 - Festival BTC Ocupa o Pátio: SLAM no Espaço Cultural da Barroquinha

18:00 - Festival BTC Ocupa o Pátio: Show de IFÁ & Convidados no Espaço Cultural da Barroquinha

10:30 - Domingão no Mercado Modelo

10:00 às 16:00 - Exposição “Telas da Cidade” e Acervo Permanente na Casa do Benin

11:00 - Concerto nas Igrejas – Coral Ecumênico no Pelourinho

16:30 - Programação Infantil no Pelourinho

14:00 às 19:00 - Exposição “Passou por Aqui” no Teatro Gregório de Mattos

17:00 - Show de Frutos da Mangueira no final de Linha do Bairro da Paz

18:15 - Show de Músicas Românticas no final de Linha do Bairro da Paz

19:30 - Show de Futuro do Reggae no final de Linha do Bairro da Paz

20:45 - Show de Rumpillezinho no final de Linha do Bairro da Paz

18:00 - Rural Elétrica com a banda Flor Serena na Praça ACM em São Caetano

20:00 - Apresentação de “Os pássaros de Copacabana” na Aliança Francesa

27 de março (segunda-feira)

14:00 às 19:00 - Exposição “Passou por Aqui” no Teatro Gregório de Mattos

19:00 – Cinema na Praça – “Tropicália” em Plataforma

28 de março (terça-feira)

09:00 às 17:00 - Exposição “Telas da Cidade” e Acervo Permanente na Casa do Benin

14:00 às 19:00 - Exposição “Passou por Aqui” no Teatro Gregório de Mattos

17:00 - Show musical com Nara na Praça Municipal

19:00 - Cinema na Praça – “Tropicália” no 2 de Julho

29 de março (quarta-feira)

09:00 as 17:00 - Exposição “Telas da Cidade” e Acervo Permanente na Casa do Benin

14:00 às 19:00 - Exposição “Passou por Aqui” no Teatro Gregório de Mattos

19:00 - Cinema na Praça – “Tropicália” no Conjunto ACM

17:00 - Apresentação teatral com Zeca de Abreuna Estação da Lapa

30 de março (quinta-feira)

09:00 as 17:00 - Exposição “Telas da Cidade” e Acervo Permanente na Casa do Benin

14:00 às 19:00 - Exposição “Passou por Aqui” no Teatro Gregório de Mattos

17:00 - Show de circo com Lívia Mattos na Estação Mussurunga

19:00 - Lançamento do documentário “Suspiro de um trovador”, celebração do centenário de Rodolfo Coelho Cavalcante no Espaço Cultural da Barroquinha

31 de março (sexta-feira)

09:00 às 17:00 - Feira “Eu, você e a praça” no Largo da Mariquita no Rio Vermelho

19:00- Larissa Luz no Largo da Mariquita no Rio Vermelho

20:30- Banda Vivendo do Ócio no Largo da Mariquita no Rio Vermelho

14:00 às 19:00 - Exposição “Passou por Aqui” no Teatro Gregório de Mattos

19:00 - Espetáculo “Vulcão” - Cerimônia teatral do grupo Grupo Teatral Caixa Cênica no Teatro Gregório de Mattos

14:00 às 17:00 - Oficina de Gastronomia Afrobaiana – Ana Célia (Zanzibar) na Casa do Benin

17:00 às 21:00- AJEUM SONORO: Mostra Gourmet + DJ na Casa do Benin

09:00 às 17:00 - Exposição “Telas da Cidade” e Acervo Permanente na Casa do Benin

17:00 - Pôr do Sol no Mercado – Show Banda Marana no Mercado Modelo

17:00 - Show de circo com João Lima na Estação Pirajá

16:00 às 22:00 - Feira Eu, Você e a Praça no Largo da Mariquita no Rio Vermelho

19:00 - Larissa Luz no Largo da Mariquita no Rio Vermelho

18:00 - Show de Dj Santz no Mirante do Rio Vermelho

19:30 - Show de Dj Rafael Gouveia no Mirante do Rio Vermelho

19:00 - Espetáculo “Cumpadre de Ogun” (com ingressos a R$ 20 e R$ 10) no Espaço Cultural da Barroquinha

20:00 - Roda de Samba com o Grupo Botequim no Largo do Santo Antônio Além do Carmo

1º de abril (sábado)

10:00 - Animação circulante com atrações lúdicas - Banda da Guarda Civil Municipal, Tuk Tuk Sonoro no Parque da Cidade

10:30 - Show de O Liberato (Anfiteatro) no Parque da Cidade

12:30- Show de Adão Negro (Anfiteatro) no Parque da Cidade

11:00 às 18:00 - Feira de Food Trucks (Entrada do Parque) no Parque da Cidade

14:30 - Swing do Lu no Parque da Cidade

10:00 às 16:00 Exposição “Telas da Cidade” e Acervo Permanente na Casa do Benin

11:00 Encontro com Baianas no Mercado Modelo

11:00 às 22:00 Feira Coreto Hype (Canteiro Central) na Avenida Centenário

14:00 às 19:00 Exposição “Passou por Aqui” no Teatro Gregório de Mattos

19:00 Espetáculo “Vulcão” - Cerimônia teatral do grupo Grupo Teatral Caixa Cênica no Teatro Gregório de Mattos

11:00 às 22:00 Feira Eu, Você e a Praça no Largo da Mariquita no Rio Vermelho

19:00 Show de Afrocidade no Largo da Mariquita no Rio Vermelho

21:00 Show de Pato Fu no Largo da Mariquita no Rio Vermelho

18:00 Apresentação do Grupo Cultural Wadô no Deck de Santa Maria na Barra

19:30 Apresentação do grupo Dancidade no Deck de Santa Maria na Barra

18:00 Apresentação do Grupo Wadô no Mirante do Rio Vermelho

10:00 Apresentação do grupo Dancidade no Mirante do Rio Vermelho

18:00 Show do Coreto Elétrico com Alex da Costa no Setor C de Mussurunga

18:00 Show da Banda Bambeia e Ney Alves (em frente ao campo de futebol) em Vale da Muriçoca

19:00 Música nas Esquinas no Pelourinho

19:00 Espetáculo “Cumpadre de Ogun” (preços populares) Espaço Cultural da Barroquinha

11:00 às 20:00 na Praça Ana Lúcia Magalhães

2 de abril (domingo)

10:00 - Volta ao Dique com o Alavonté no Dique do Tororó

10:00 - Animação circulante com atrações lúdicas - Fanfarras das Escolas Municipais, Pipoca Elétrica, Rixó Elétrico no Parque da Cidade

10:30 - Show de Os Informais no Parque da Cidade

11:00 às 18:00 - Feira de Food Trucks no Parque da Cidade

10:00 às 16:00 - Exposição “Telas da Cidade” e Acervo Permanente Casa do Benin

10:30 - Domingão no Mercado Modelo

11:00 às 22:00 - Feira Coreto Hype (Canteiro Central) na Avenida Centenário

11:00 - Concerto nas Igrejas – Coral Ecumênico no Pelourinho

16:30 - Programação Infantil no Pelourinho

16:00 - Domingando - Lançamento do projeto de ocupação do espaço do TGM aos domingos com Bagaggerri Spilberg (ingressos a R$10 e R$5) no Teatro Gregório de Mattos

14:00 às 19:00 - Exposição “Passou por Aqui” no Teatro Gregório de Mattos

19:00 - Espaço Cultural da Barroquinha no Espaço Cultural da Barroquinha

19:00 - É o Tchan na Praça da Revolução em Periperi

20:30 - Simone e Simaria na Praça da Revolução em Periperi

20:00 - Apresentação de “Os pássaros de Copacabana” na Aliança Francesa

11:00 às 20:00 - Boa Praça na Praça Ana Lúcia Magalhães

