Festival Caymmi de Música atrai pessoas de diferentes idades ao Passeio Público

O Festival Caymmi de Música atraiu pessoas de diferentes idades para curtir as atrações programadas para hoje no Passeio Público, bairro do Campo Grande. A programação diversificada incluiu shows musicais, oficinas de arte gráfica e desfile de bonecos gigantes.

De acordo com Elaine Hazin diretora geral do festival, o objetivo de ocupar os espaços públicos de Salvador com variadas manifestações culturais está sendo positivo. "O Festival Caymmi vem para democratizar a cultura e arte dialogando com a comunidade. E ainda apresenta os novos artistas baianos", explica.

A cantora Luedji Luna acredita que o festival tem tudo a ver com a cultura de Salvador. "Nossa cidade tem uma cultura muito forte de ocupar a rua. Fiquei muito contente em participar do festival e surpresa pela repercussão, em conseguir tocar o público com minhas canções", contou.

A oficina Ateliê de Impressos, do coletivo Sociedade da Prensa, foi uma das atrações do domingo. O grupo ensinou a fazer carimbos e encadernações, que são algumas técnicas de artes gráficas. Tiago Ribeiro membro do coletivo, aprovou a iniciativa do festival. ". As pessoas precisam ter contato com todas as artes. Acho importante poder levar para rua um pouco desse ofício gráfico, que só é feito em ateliês e oficinas", conta.

A cineastra Jamile Coelho escolheu passar o domingo com os amigos prestigiando as atrações do festival. "Chegamos aqui cedo para acompanhar toda a programação. Eventos como esse são fundamentais, pois Salvador tem muitos espaços que não estão sendo ocupados como deveria, tomados pela violência. Precisamos de mais eventos como esse", pontua.

Já Psicóloga Nara Andrade foi ao evento se divertir com a filha. "Ficamos encantadas com toda a programação. A minha filha de três anos adorou a música e o colorido do mini cortejo dos bonecos gigantes", disse.

A programação do Festival Caymmi continua nos próximos fins de semana. Além do Passeio Público, vai ocupar a Praça São Brás, em Plataforma, nos dias 29 e 30 de abril; a Praça Vinícius de Moraes em Itapuã , dias 13 e 14 de maio, e nos dias 27 e 28 de maio vai movimentar o Parque da Cidade.

