Festival Bahia Plus discute empoderamento e preconceito em Salvador

A primeira edição do Festival Bahia Plus acontece entre os dias 24 e 28 de setembro, no Porto de Salvador no bairro Comércio. O evento discute a Moda Plus Size de maneira leve e descontraída, e busca viabilizar este tipo de moda na capital baiana.

A programação conta com desfiles, oficinas, workshops, bate-papos, uma área gastronômica e atrações musicais. Vão ser discutidos preconceito e empoderamento sobre o Plus Size, com o objetivo celebrar a diversidade e o respeito ao corpo de cada um, sem obrigar que todos permaneçam em um único padrão de beleza.

O público vai ter acesso a vários produtos de diversas marcas de roupas e calçados.

