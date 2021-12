Festejos ao Dois de Julho começam com alvorada de fogos

Os festejos em comemoração ao Dois de Julho, celebrado nesta terça-feira, 2, começaram com uma alvorada de fogos às 6 horas, no Largo da Lapinha. A programação da Independência da Bahia ainda conta com hasteamento das bandeiras por autoridades, como o governador Jaques Wagner e o prefeito ACM Neto.

A previsão é que o cortejo saía às 9h30. Já há movimento de pessoas no Centro da cidade. Elas aguardam o início do desfile, que tem previsto um protesto do Movimento Passe Livre para esta manhã.

O desfile marcará a primeira aparição pública de prefeito e governador desde a eclosão das manifestantes que movimentaram as principais cidades brasileiras, incluindo Salvador, desde o início da Copa das Confederações. As manifestações, dentre outros pleitos, colocaram em cheque os atuais representantes da classe política brasileira.

adblock ativo