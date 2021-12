Festejos a São Roque vão reunir fiéis em santuário

A festa religiosa em homenagem a São Roque acontece neste sábado, 16, no Santuário de São Lázaro e São Roque, no Alto da Federação.

Os festejos irão acontecer até segunda-feira, com celebração de missas. Barracas que comercializam comidas e bebidas estarão instaladas na área externa da igreja, onde circulam visitantes e fiéis.

A comemoração será iniciada às 5 horas, com a alvorada de fogos, seguida da Missa dos Homens, às 5h30. Outras três celebrações também serão feitas no período da manhã: às 7h, às 9h - com missa que mistura a fé católica com elementos da cultura afro-baiana, como cantos com pandeiros, maracás e atabaques - , e a penúltima missa do dia, às 11 horas.

A missa festiva será às 15 horas, com a participação do reitor do santuário, padre Cristóvão Przycihockin, da linha dos Missionários Rendentoristas, e do bispo auxiliar dom Marco Eugênio.

Após a celebração, uma procissão sairá pelas ruas do bairro. O cortejo deixa o santuário em direção ao Cemitério do Campo Santo. Em seguida, faz o caminho de volta ao santuário.

A bênção do Santíssimo Sacramento para os fiéis presentes encerrará a missa.

As celebrações do Dia de São Roque, o padroeiro dos enfermos, são marcadas pela presença de pessoas que pedem a cura para doenças ou agradecem ao santo por graças alcançadas.

O sincretismo religioso também é uma forte característica da festa de São Roque, chamado Obaluaê no candomblé. Flores brancas e vermelhas - cores do orixá - enfeitam o andor.

Segundo a secretaria do Santuário de São Lázaro e São Roque, a festa atrai muitos fiéis e turistas. Durante os dias da festa, baianas oferecem banho de pipoca e de folhas, que os fiéis acreditam ter a força de proteger o corpo de todos os males e espantar o "mau-olhado", segundo a tradição do candomblé.

História

São Roque (1295 d.C-1327 d.C) é um santo da Igreja Católica Romana, que protege contra a peste e é padroeiro dos inválidos e cirurgiões.

Roque nasceu no ano de 1295, na cidade de Montpellier, França, em uma família nobre e rica da região.

Ficou órfão na adolescência, vendeu toda a herança e distribuiu o que arrecadou entre os pobres. Depois disso, viveu como peregrino. Andando, percorreu a França com destino a Roma.

Durante a viagem, Roque encontrou regiões infestadas pela peste-negra, que devastou quase todas as populações da Europa no final do século XIII e início do XIV. Ele se dedicou a tratar dos doentes e ganhou fama de santo pelas curas que promoveu.

