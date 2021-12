Festas que abrem o verão vivem situações opostas

As festas em homenagem a Santa Bárbara (4 de dezembro) e a Nossa Senhora da Conceição da Praia (dia 8), que abrem os eventos de verão na capital baiana, vivem realidades diferentes. Os devotos de Santa Bárbara comemoram a reforma da Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). Já os fiéis de Nossa Senhora da Conceição lamentam a situação decadente do templo, situado no Comércio.

Com a conclusão do serviço na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Cosma Miranda, integrante da irmandade, comemora. "Estamos muito felizes em retomar esta data com a igreja reformada e bonita", afirma.

Erguido no século XVII, o templo teve concluída, este ano, a primeira parte da reforma, iniciada em 2008. Até o ano passado, as missas dos festejos de Santa Bárbara ocorriam na Igreja do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

Já no Comércio, em abril deste ano, um desabamento atingiu o casarão ao lado da Igreja da Conceição da Praia. Com isso, outros problemas vieram à tona: desprendimento do telhado e do forro, infiltrações, rachaduras e fungos.

Construído há 389 anos, com blocos prontos chegados de Portugal, o templo foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A reforma foi iniciada em 10 de outubro deste ano. Ou seja, o festejo ocorrerá com o templo em aparente degradação: blocos sujos de limo, fiações expostas e escombros.

"Conseguimos, depois de muito esforço, a reforma do nosso telhado e a reconstrução do prédio ao lado para abrigar um centro comunitário", afirma o juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, Anorailton Conceição Santos Silva.

Caruru - Pelo segundo ano consecutivo, o tradicional caruru de Santa Bárbara feito no prédio do Corpo de Bombeiros, na Baixa dos Sapateiros, não acontecerá. O motivo: as instalações do edifício histórico apresentam sérios riscos estruturais.

Para o doutor em antropologia Ordep Serra, autor do livro Rumores de Festa: O Sagrado e o Profano na Bahia, houve o empobrecimento do ciclo de festas populares da Bahia. "Eu chamo isso de mentalidade McDonald's, que é a padronização de tudo, um equívoco no tratamento das festas da Bahia", ele critica.

Como exemplo da uniformização, o antropólogo destaca o sumiço das barracas que ficavam no entorno da Festa da Conceição. Elas eram pintadas conforme a vontade dos proprietários.

"A administração pública não teve sensibilidade. Padronizou, levou publicidade para as ruas, a população negra foi expulsa dos centros da cidade", aponta o estudioso.

Para ele, a perda dos costumes se tornou visível com o passar do tempo: "A gente ia para a festa e comprava frutas frescas no Mercado da Rampa. Quem viveu lembra dos sambas de roda, dos formandos de medicina, que confraternizavam. Essas coisas foram desestimuladas".

Mercado - Com o problema da estrutura do templo resolvida, outra tradição da Festa de Santa Bárbara está ameaçada. A administração do Mercado de Santa Bárbara ainda não tem recursos para a realização de outro caruru tradicional.

Servido todos os anos para milhares de pessoas que comparecem à missa na Igreja do Rosário dos Pretos e seguem em procissão pelo Centro Histórico, o caruru depende de recursos da Secretaria Estadual da Cultura (Secult).

"Todo ano temos essa dificuldade. Há dois anos a Secult tem doado a verba, mas sempre na última hora", conta Isabel Batista, há 14 anos à frente da Associação Cultural e Social do Mercado de Santa Bárbara. A assessoria de comunicação da Secult informou que a verba sairá, mas o valor ainda será definido nesta semana.

