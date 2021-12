Festas populares vão contar com 1,5 mil profissionais de segurança

As tradicionais lavagens de Itapuã e do Rio Vermelho vão contar com mais de 1,5 mil profissionais de segurança. Além dos efetivos, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) anunciou que vai montar postos para o trabalho dos policiais militares e bombeiros. Haverá também reforço de pessoal nas Delegacias Territoriais (DT) de Itapuã e do Rio Vermelho.

Na Lavagem de Itapuã, que acontece no dia 1º de fevereiro, a Polícia Militar vai disponibilizar 545 homens, 19 Postos Elevados de Observação e cinco de comando, além do reforço nas principais vias de acesso.

No total serão 22 homens, entre delegados, escrivães e investigadores. Também haverá equipes de policiais infiltrados misturados à multidão, para coibir ações criminosas. O Corpo de Bombeiros vai disponibilizar 118 homens na área da lavagem, sendo 48 guarda-vidas.

Iemanjá

Já no Rio Vermelho, o esquema de segurança para a festa será montado na véspera da lavagem, no dia 1º, com a organização da fila dos presentes para a rainha do mar.

A PM terá 640 homens que atuarão em patrulhas, três bases móveis distribuídas em pontos estratégicos e três postos de comando. A Polícia Civil vai contar com 42 policiais de plantão, entre delegados, escrivães e investigadores. Assim como em Itapuã, a Polícia Civil contará com policiais infiltrados na área da festa.

O Corpo de Bombeiros vai atuar com 133 profissionais distribuídos em postos elevados de observação nos locais de maior concentração de pessoas. A corporação vai utilizar também embarcações para acompanhamento das entregas das oferendas em alto-mar.

adblock ativo