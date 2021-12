Festa Pet antecipa celebração do Dia das Crianças em família

Com a aproximação do Dia das Crianças (12 de outubro), não faltam opções de lazer na cidade para entreter os pequenos e famílias. Na manhã deste sábado, 8, a garotada pôde se divertir à vontade com seus bichinhos de estimação na Festa Pet, promovida pelo pet shop Petland, localizado no Caminho das Árvores, em Salvador.

"Eu gosto de brincar com ela. O que mais gosto é que ela é um cachorro", diz Ana Sofia, Borges, de 6 anos, uma das donas de Luna, filhote da raça lhasa.

Segundo o irmão de Ana Sofia, Daniel Borges, 14, a casa da família ganhou mais vida depois da chegada da cachorrinha: "É uma companhia. A casa é mais alegre agora. Com Luna, toda a família vai para sala brincar e correr com ela".

No evento, não apenas os donos de bichinhos de estimação se deliciaram com guloseimas do café da manhã. Uma mesa de petiscos e bolo, feitos de ingredientes naturais, foi montada exclusivamente para os pets. As crianças ainda se divertiram pintando o rosto e assistindo a um show com cães.

Brincadeiras

Para quem não tem um animal em casa, como o pequeno Dom Sampaio, 6, o encontro proporcionou uma manhã inteira de brincadeira com os filhotes de cachorro: "Eu queria um cãozinho, mas não tenho. É legal brincar com eles aqui".

Embora não quisesse ter bicho em casa no início, a administradora hospitalar Débora Marielle, mãe de Daniel e Ana Sofia, conta que a presença da cachorrinha Luna ajudou a estimular o convívio da família.

"Eles (os filhos) interagem muito mais e nós ficamos mais junto em família quando brincamos com ela. Isso melhorou inclusive o relacionamento em casa", diz.

"O animal traz um vínculo com a família e ter um em casa estimula o crescimento, a maturidade e o senso de responsabilidade da criança", afirma Marcelo Kutter, um dos donos da Petland.

Quem pensa em presentear os filhos com um pet precisa estar atento a algumas questões. Deve-se considerar o tamanho e a natureza comportamental de uma espécie e as especificidades de cada raça.

"Para cada estilo de vida, existe um animal adequado. A ideia é ter um companheiro não apenas por três meses, mas para a vida toda", salienta Kutter.

