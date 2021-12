Festa "paredão" encerra com prisão na Chapada do Rio Vermelho

Uma festa do tipo "paredão" foi encerrada na noite deste domingo, 9, com a localização e prisão de um homem na Chapada do Rio Vermelho. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 10.

Após denúncias sobre uma festa irregular na região, equipes do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) se dirigiram à rua Coréia do Norte. Ao chegarem ao local, suspeitos correram, mas Luís Fernando Medeiros de Jesus, 27 anos, foi alcançado.

Com o suspeito foram apreendidos 125 porções de maconha, 57 de pinos de cocaína, equipamentos de som e outros itens. Os policiais fizeram consulta no sistema e identificaram que Luís já possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

No momento em que os PMs retornaram até as viaturas, identificaram marcas de tiros nos veículos, mas ninguém ficou ferido e diligências estão em busca dos autores.

