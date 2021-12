Festa "Paredão" é encerrada pela PM em Santa Mônica

Uma festa tipo "Paredão" (competição sonora) foi encerrada pela Polícia Militar (PM), no bairro de Santa Mônica, em Salvador, após denuncias de moradores da região reclamarem do som alto e da aglomeração de pessoas.

Segundo a PM, o evento, realizado na localidade do Cariri, não tinha autorização para ocorrer e nem havia sido comunicado às unidades policiais da área. Após diálogo com os participantes, o Paredão foi finalizado e a via liberada.

