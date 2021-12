Festa na Barra é garantida com R$ 1,39 milhão do Estado

O governador Jaques Wagner garantiu a realização do tradicional Réveillon do Farol da Barra. Durante coletiva na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia, confirmou o investimento de R$ 1,39 milhão para a festa de virada de ano. A verba foi concedida após a prefeitura cogitar suspender a celebração, que acontece desde 1990, por falta de recursos. "Em relação às festas de bairros, não temos condições", afirmou o presidente da Empresa de Turismo S.A. (Saltur), Jonga Cunha.

Além do show de Carlinhos Brown, que não cobrou cachê, também passarão pelo palco do Farol da Barra atrações como Waltinho Queiroz, que irá realizar a Caminhada da Paz pelas ruas do bairro, às 19h30, além de Armandinho, Ilê Aiyê e Jau.

Os artistas contarão com estrutura de palco, iluminação e sonorização. A tradicional queima de fogos será de 15 minutos. "Nunca trabalhamos com a possibilidade de não haver o Réveillon de Salvador", garantiu Wagner. Para o primeiro dia de 2013, também foi confirmada a realização do Projeto Pôr do Som, com show da cantora Daniela Mercury.

Porto Seguro - O secretário estadual do Turismo, Domingos Leonelli, assegurou a festa com show do Olodum em Porto Seguro, que custará R$ 206 mil.

