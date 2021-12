Festa gratuita de Natal reúne famílias na Arena Fonte Nova

A iluminação em tons de verde e vermelho dos refletores que incidia nesta quarta-feira, 20, sobre a entrada do portão sul da Arena Fonte Nova foi uma espécie de convite atraindo o público para a 1ª edição do Fonte de Natal.

Gratuita, a festa reuniu cerca de duas mil pessoas. Desta estimativa, a maioria era formada por crianças acompanhadas da família. Entre as atividades, a garotada participou de oficinas de maquiagem com tinta guache e brincou de cama elástica e pula-pula.

O público também assistiu a apresentações musicais e circenses. A primeira atração foi o animador Tio Paulinho. “Espero, com essa participação, reunir a família para passar uma mensagem positiva de Natal”, disse o artista.

Encanto

O cenário do espaço estava em sintonia com o discurso do Tio Paulinho. O verde de um protótipo de árvore de Natal fincado no local atraiu a curiosidade da pequena Lara Luísa, 6 anos, para o significado da festa que lembra o nascimento de Jesus.

“Além de ganhar presentes, acho que o Natal representa paz e união com minha família”, contou Lara, que estava encantada com a decoração da festa.

A mensagem de união foi compartilhada pelo Papai Noel que compareceu ao evento. Durante a conversa com as crianças, o personagem interpretado pelo alemão Wolfgang enfatizou a importância de valorizar as pessoas, em detrimento da prática de troca de presentes característica da época.

“A garotada me pede bens materiais, mas faço questão de reforçar os valores humanos”, reforçou Wolfgang, que há quatro anos faz o papel do Bom Velhinho.

O pequeno João Santa Bárbara entendeu o recado. Ele pediu um carrinho, mas ressaltou a presença da família na festa. “Na noite de Natal, estarei com os meus pais. Será muito bom”, acredita.

O clima também inspirou a campanha de arrecadação de alimentos do evento. A quantidade que for doada pelo público será para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci) e para a Comunidade da Trindade, conhecida pelo trabalho com moradores de rua.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

