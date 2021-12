Festa do Senhor do Bonfim é adaptada e terá cortejo de imagem e missas pela internet

Uma das mais tradicionais celebrações religiosas da capital baiana vai acontecer de forma diferente por conta da pandemia da Covid-19. As celebrações ao Senhor do Bonfim serão realizadas entre 8 e 17 de janeiro de 2021, já a lavagem das escadarias da igreja, que seria realizada no dia 14 de janeiro, não vai acontecer.

No lugar da lavagem, neste dia, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim sairá da Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, às 8h, em carro aberto rumo à Colina Sagrada, passando em frente à Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. O percurso será o mesmo do cortejo.

Após a chegada da imagem no interior da Basílica, o reitor do Santuário, padre Edson Menezes da Silva, transmitirá a tradicional mensagem proferida todos os anos da janela da Basílica e concederá a bênção através das redes sociais e dos meios de comunicação presentes.

As celebrações acontecerão dentro da Basílica, com o acesso por ordem de chegada e transmitidas através das redes sociais e do canal do santuário no Youtube. Os festejos terão início com a abertura da novena no dia 8 de janeiro, que segue até o dia 16, sempre às 19h.

