Festa do Dia das Crianças vai reunir 2 mil participantes na Fonte Nova

A Arena Fonte Nova recebe nesta segunda-feira, 8, a festa de Dia das Crianças, que vai reunir mais de duas mil crianças de 2 a 6 anos, de creches comunitárias de Salvador. A ação, realizada pelas Voluntárias Sociais da Bahia, acontece das 13h às 17h, e contará com a participação do governador reeleito Rui Costa.

O espaço será ocupado com brinquedos infláveis, como toboágua e futebol de sabão, cama elástica e piscina de bolas. Já a programação inclui o show da cantora Gilmelândia, presença de jogadores dos times do Bahia e Vitória, circo Picolino, com malabares, mágico e perna de pau, pista e robô do Detran. Além de um presente especial para cada criança participante.

As creches beneficiadas no evento fazem parte do projeto Mais Infância, que envolve um conjunto de ações voltadas para as creches comunitárias, principalmente a formação pedagógica dos professores e dos responsáveis pelas creches. A iniciativa busca melhorar as condições das escolas e creches comunitárias e contribuir para a melhoria da infância na Bahia.

