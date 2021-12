Festa do Bonfim é agora Patrimônio Imaterial do Brasil

O Conselho Consultivo do IPHAN aprovou, por unanimidade, o registro da Festa de Nosso Senhor do Bonfim como Patrimônio Imaterial do Brasil. Junta-se ao samba de roda do Recôncavo Baiano, às baianas de acarajé e à capoeira.

O evento é realizado sem interrupção desde o ano de 1745 e atrai para Salvador o maior número de visitantes, depois do carnaval, e articula duas matrizes religiosas distintas, a católica e a afro-brasileira.

A Festa do Bonfim tem origem na Idade Média, na península ibérica, associada à devoção do Senhor Bom Jesus ou Cristo Crucificado. Embora se recrie a cada ano, seus elementos básicos e estruturantes permaneceram os mesmos, ou seja, a Novena, o Cortejo, a Lavagem, os Ternos de Reis e a Missa Solene.

O Superintendente do IPHAN na Bahia, Carlos Amorim, destaca que a Festa do Bonfim é uma referência cultural fundamental na formação da identidade, afirmação da baianidade, além de representar um momento significativo de visibilidade para os diversos grupos constituidores da sociedade soteropolitana.

