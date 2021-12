Festa diverte crianças assistidas pela ONG Abraço à Microcefalia

A presença de cada familiar que participava do aniversário coletivo promovido pela ONG Abraço à Microcefalia, nesta sexta-feira, 15, representava um sentimento de superação para comemorar os dois anos de vida das 218 crianças que participam do projeto.

Com direito a bolo, docinhos, brincadeiras e música ao vivo com a cantora Gilmelândia, os familiares confraternizaram e agradeceram o trabalho da ONG que atende às crianças em um imóvel situado na Escola Municipal Casa da Providência, no bairro da Saúde.

O Abraço à Microcefalia surgiu da iniciativa de mães que estavam interessadas em fortalecer e ampliar a rede de cuidado voltado para crianças com microcefalia. A proposta surgiu como apoio para enfrentar os desafios de cada dia.

“Percebi que não só eu, mas outras mães tinham dúvidas sobre os cuidados necessários para as crianças. A partir disso, reunimos algumas mães e buscamos apoio para fortalecer a nossa rede”, disse a presidente da organização, Joana Passos.

Assistência

Além de apoiar as famílias disponibilizando apoio complementar ao tratamento com orientações e dicas, a organização oferece cuidados de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas.

De acordo com Joana, as reuniões da ONG são realizadas em três eixos, divididos em reabilitação, apoio social e acolhimento. “Além disso, auxiliamos com informações para atendimento público, pois é importante saber que o acompanhamento da criança nos três primeiros meses é essencial para o seu desenvolvimento”, diz a presidente.

Segundo João Araújo, 33, pai da pequena Lis Araújo, 2, a orientação nos primeiros meses foi essencial para o acompanhamento da filha. “Temos atendimento de profissionais que mostram exercícios para o dia-a-dia, o que ajuda no desenvolvimento de nossos filhos”, relata João.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

adblock ativo