Festa de um ano de canonização de Irmã Dulce tem número reduzido de fieis

A festa de comemoração de um ano da canonização de Irmã Dulce, começa nesta terça-feira, 13, com uma programação com número menor de fieis, por conta da pandemia da Covid-19.

Às 8h30 desta terça, presidida pelo reitor do Santuário, frei Giovanni Messias, ocontece a Missa Solene. A agenda festiva vai até o dia 18 com outras missas, como a Oração dos 13 Mistérios da Vida de Santa Dulce; Terço em honra a Santa Dulce dos Pobres e Bênção do Santíssimo Sacramento.

Às 10h30 ocorre Oração dos 13 Mistérios da Vida de Santa Dulce, às 12h tem missa, às 15h tem o Terço em honra a Santa Dulce e Benção do Santíssimo Sacramento; às 16h outra missa e, finalizando a programação desta terça, às 17h é realizada uma exibição do curta-metragem “A Vida Interior de Santa Dulce dos Pobres”.

A programação da festa será transmitida pelos canais do Santuário nas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube.

Expectativa para 2021

Para a superintendente da Osid, Maria Rita, existe uma expectativa muito grande para os festejos de agosto de 2021, que poderão ser realizados presencialmente. "Esse gostinho de estar presente, de abraçar, de estar no local vai ser muito esperado para 2021", pontuou.

Maria Rita também acredita que, mesmo acontecendo de forma virtual, os festejos deste ano são considerados satisfatórios e conseguiram preencher as lacunas.

"Porém, nada é como estar presente no local, participando desta acolhida que é tão especial. É diferente, eu acredito que em 2021 a gente tenha um grande número de devotos presenciais. Até porque o Caminho da Fé, que liga o Santuário de Santa Dulce ao Santuário do Bonfim, muitos só conheceram este ano por meio virtual e deve atrair muita gente do turismo religioso e dos devotos", completou.

