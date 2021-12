Festa de São Pedro altera o trânsito no Centro de Salvador

Devido a festa de São Pedro, o trânsito sofrerá alterações, nesta quarta-feira, 29, no Centro de Salvador. Segundo a Transalvador, serão implantadas algumas modificações para assegurar a defesa dos participantes na festividade.

Os fiéis sairão em procissão da igreja matriz, que fica na Praça da Piedade e o bloqueio acontecerá a partir das 15h30, de forma progressiva (apenas uma faixa da via). Entre 16h30 e 18h30, o tráfego ficará completamente impedido no local. A interdição seguirá pela Rua Direta da Piedade, no Politeama de Baixo, e ainda no Forte de São Pedro e Av. Sete de Setembro.

Ainda de acordo com a Transalvador, o acesso às vias interditadas só será permitido aos moradores da região, a partir da comprovação de endereço.

