Festa de Santa Luzia reúne fiéis na Igreja de Nossa Senhora do Pilar

As comemorações pelo Dia de Santa Luzia, nesta segunda-feira, 13, reuniram dezenas de fiéis na Igreja de Nossa Senhora do Pilar, na Cidade Baixa de Salvador. Durante a manhã, foram celebradas quatro missas em homenagem à santa católica protetora dos olhos e os presentes fizeram fila para chegar à fonte, cujas águas são consideradas milagrosas.



Uma pequena procissão, entre a Igreja do Pilar a a Conceição da Praia, marcou a celebração das 10h, realizada pelo Monsenhor Ademar Dantas, que representa o Cardeal Arcebispo de Salvador, Dom Geraldo Majella. Ainda nesta segunda-feira, a última missa do dia será celebrada às 16h.



Nesta terça-feira, 14, uma nova celebração ocorrerá pela manhã, encerrando as homenagens à santa. O templo volta a ser fechado para a continuidade das reformas, já que a Igreja do Pilar foi reaberta apenas para a realização da festa.

