Festa de Santa Bárbara reúne multidão de fiéis no Pelourinho

Uma multidão acompanhou, na manhã deste sábado, 3, a missa em louvor a Santa Bárbara, no Largo do Pelourinho, em Salvador. As comemorações em homenagem à santa católica, padroeira dos Bombeiros, que no sincretismo religioso corresponde a Iansã, começaram por volta das 5h, com uma alvorada às portas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

A missa campal, no Largo do Pelourinho, começou às 8h e atraiu personalidades, como o secretário de Cultura da Bahia, Marcio Meirelles, o historiador e presidente da Fundação Pedro Calmon, Ubiratan de Castro, e a vereadora Olívia Santana.

Após a celebração, os fiéis seguiram em cortejo com a procissão, que saiu do Terreiro de Jesus, passando pela Ladeira da Praça, pela Baixa dos Sapateiros, e já atinge o Mercado de Santa Bárbara, com chegada prevista ao Convento do Carmo no início da tarde.

Durante a passagem pelo quartel do Corpo de Bombeiros, os oficiais cantaram o hino em louvor à padroeira e, seguindo a tradição, jogaram água nos fiéis. Já a tradição de servir o caruru às pessoas que participam da festa não foi seguida este ano.

Em meio a reclamações dos fiéis, o comandante do Corpo de Bombeiros, Jorge Sturaro, afirmou que “há anos deixou de distribuir o caruru à população, mantendo a tradição apenas para os bombeiros, por falta de condições estruturais e falta de segurança”.

Programação - Durante a tarde, o público contará ainda com uma programação de shows pelas ruas do Pelourinho, que começa às 14h.



*Com redação de Clarissa Pacheco, do A Tarde On Line

