Milhares de fiéis lotaram o Largo do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 4, para a tradicional festa de Santa Bárbara. Para os adeptos do candomblé, a comemoração é uma homenagem para Iansã, a orixá dos ventos, raios e tempestades.

Os festejos foram iniciados às 8h, com uma missa campal presidida pelo Padre Lázaro Muniz. Após a celebração, os devotos seguiram em procissão pelas ruas do Centro Histórico

Os festejos marcam também a abertura do calendário oficial do verão de Salvador, que vai contar com 42 dias de atrações.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) interditou o trânsito entre 7h e 16h desta segunda-feira, na Ladeira da Praça, entre a Rua José Gonçalves e a Av. Joaquim Seabra, na Baixa dos Sapateiros. No período, os veículos com destino à Av. José Joaquim Seabra devem seguir pela Rua Miguel Calmon.

Na passagem do cortejo, a Transalvador interditou progressivamente o tráfego no Largo Terreiro de Jesus em direção ao Largo do Pelourinho.

Festa de Santa Bárbara movimenta Centro Histórico de Salvador nesta segunda | Foto: Divulgação/ATarde

