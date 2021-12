Festa de Santa Bárbara é celebrada na próxima terça; veja a programação

Será celebrada na próxima terça-feira, 4, a tradicional Festa de Santa Bárbara, padroeira dos bombeiros e dos mercados. Todos os anos, o evento - que é Patrimônio Imaterial da Bahia - reúne mais de 10 mil fiéis no Centro Histórico de Salvador.

Em 2018, a programação contempla a celebração religiosa e apresentações de samba, que também já fazem parte da festa popular. As atividades começam já no domingo, 2, às 17h, com o Caruru do Mercado de Santa Bárbara, e missa em Ação de Graças celebrada pela Igreja de Santa Bárbara da Liberdade.

Já na terça, a Missa Campal marca a abertura dos festejos, às 8h, seguida da procissão dos fiéis até o Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, onde o andor é entregue e se encontra com a imagem do Quartel. Após a saída do cortejo, começa a distribuição do caruru para a população presente no evento.

Programação musical

A festa de Santa Bárbara reúne ainda uma série de atrações musicais. No Largo do Pelourinho, o cantor Jorginho Commancheiro é o primeiro a se apresentar, às 14h30. Em seguida, o local recebe os shows dos grupos Samba Chula de São Brás, às 16h, e Conexão Negra, às 18h30, e da cantora Claudya Costta, às 21h;

Os largos do Pelourinho também serão animados pelas atrações, como o Samba na Fé de Santa Bárbara, que movimenta o Largo Tereza Batista, das 14h às 21h, com as bandas 100% Samba e Chinelo de Couro. No Largo Quincas Berro D’água, o Samba de Oyá reúne os grupos de samba dos blocos Fogueirão e Jaké, das 15h às 21h. Já o Largo Pedro Archanjo recebe as apresentações das bandas Samba Trator, Samba Simpatia e Pagode do Vinny, com início às 16h e término à meia-noite. A programação é gratuita.

Patrimônio

O culto a Santa Bárbara foi iniciado há quase 380 anos, e a festa é celebrada há mais de 200 anos. Por agregar valores culturais singulares, dar destaque às celebrações da fé católica e das religiões de matriz africana, a festa foi registrada como Patrimônio Imaterial da Bahia em 2008, por meio do Decreto nº 11.353/08.

adblock ativo