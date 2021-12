Festa de Santa Bárbara dá início aos festejos populares nesta quarta

Uma das festas religiosas mais populares de Salvador, a Festa de Santa Bárbara vai reunir milhares de fiéis nas ladeiras e largos do Pelourinho, na próxima quarta-feira, 4. O evento, patrimônio imaterial da Bahia, acontece a partir das 8h. Tríduo começa neste domingo, 1, e segue até a terça-feira, 3.

Durante a concentração para o cortejo, no Largo do Pelourinho, será celebrada uma missa campal. Depois, o público segue em caminhada para o 1º Grupamento de Bombeiros Militar, na Barroquinha.

Durante a tarde, a programação é seguida por apresentações musicais até a noite. Na programação, vão saudar Santa Bárbara o cantor Jorginho Comancheiro, a banda Tambores e Cores e Samba de Oyá, a cantora Gal do Beco, entre outros. Todos os eventos têm entrada gratuita.

A programação é realizada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em parceria com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) e o Centro de Culturas Populares e Identitárias da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (CCPI/SecultBA).

“O Centro de Culturas Populares e Identitárias tem como responsabilidade o apoio e o incentivo às festividades que retratem a identidade do povo baiano, por isso participa mais uma vez do apoio na realização deste grande ato de fé e religiosidade”, pontuou o diretor do CCPI, André Reis.

