Festa de Reis: confira as alterações no trânsito e transporte

A tradicional Festa de Reis, celebrada neste domingo, 6, acontece na Lapinha, no bairro da Liberdade e terá um esquema especial de trânsito e transporte.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), haverá alterações temporárias a partir das 17h deste sábado, 5, seguindo até o domingo. As intervenções serão feiras na estrada da Liberdade - no trecho entre a rua Pero Vaz e o Largo da Lapinha, Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, rua São José de Cima e rua Emídio dos Santos (no trecho localizado entre a rua São José de Cima e do Instituto Federal da Bahia). A estrada da Liberdade as ruas Pero Vaz, Emídio dos Santos e dos Perdões também terão desvios.

Os moradores da região poderão acessar o local mediante a comprovação de endereço, feita através da apresentação de contas de telefone, água ou energia elétrica.

Rotas

Os condutores que desejam seguir da Liberdade para o Centro podem optar pela rua da Pero Vaz, seguindo para a rua Dr. Eduardo Santos, rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, rua Rodrigo de Menezes e Baixa de Quintas (localizado entre a rua General Argolo e a Estrada da Rainha).

Já os que desejam trafegar do Centro sentido Liberdade, podem fazer a rota pela rua Emídio dos Santos, rua dos Perdões e rua Vital Rêgo, essa última possui acesso à direita pela Ladeira da Água Brusca ou à esquerda pelo Barbalho, Nazaré ou Baixa de Quintas.

Transporte coletivo

Os ônibus que costumam trafegar na região terão o itinerário alterado, baseando-se nas interdições feitas pela Transalvador. Os roteiros serão feitos conforme as rotas indicadas pelo órgão de trânsito.

